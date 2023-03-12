Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptığımız tespitlere göre...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulunuyor. Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşların sorunları dinleyen Erdoğan ve Bahçeli, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu, açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın Samandağ'daki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde::

"Depremde hayatını kaybedenler vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremlerin en çok yıkıma yol açtığı il Hatay'dır. Asrın felaketi olarak tanımlanan bu depremlerin zorlu kış şartlarının yaşandığı günlerde olması işleri zorlaştırdı. Buna rağmen devlet ve millet olarak depremin ilk anından itibaren Hatay'a ulaşmak için canla başla mücadele ettik. Dünyada eşi benzeri olmayan bir sayıya, 35 bin arama kurtarma sayısına ulaştık.

"Böyle büyük bir afete Türkiye'den daha hızlı refleks verecek bir ülke yok"

Afet bölgesinin genişliğine ve yıkımın büyüklüğüne rağmen devletin imkanları tamamının deprem bölgesi için seferber edildi. Tüm araçlarımızı depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Tüm bunları en iyi 11 şehirde yaşayan 14 milyon insanımız gayet iyi biliyor. Böyle büyük bir afete Türkiye'den daha hızlı refleks verecek bir ülke yoktur.

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"650 bin konut ihtiyacı olduğunu gördük"

Çadırlardan yurtlara, okullardan otellere eldeki her imkan değerlendirildi. Artçı sartsıntıların sürmesi evleri sağlam vatandaşlarımızı da huzursuz ettiği için bölge dışına çok sayıda taşınma yaşandı. Yaptığımız tespitlere göre 650 bin konut ihtiyacı olduğunu gördük. Samandağ'da inşa edeceğimiz konut sayısı 17 bin 331'dir.

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin altından alnının akıyla çıkmıştır. Yaşadığımız felaketin yaralarını sardık, yönümüzü ortak geleceğimize döndük. İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletinin bize sunduğu güven, huzur çatısına daha fazla sahip çıkmalıyız. Karaçay Barajı'nın tamamlanması ile ilgili talimatı vereceğim.