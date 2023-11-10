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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'den ilk karşılaşma!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'den ilk karşılaşma!

Yeniakit Publisher
2023-11-10 12:58:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'den ilk karşılaşma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de yapılan törende CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ile karşılaşarak tokalaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir'deki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Özel, Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı. Özel, törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhabalaştıklarını söyleyerek, "Onun dışında sadece el sıkıştık. Meral Hanım'ı göremedim. O tarafa doğru dönemedim, ondan dolayı da üzüldüm, tokalaşmak istiyordum. Devlet Bey ile tokalaştık. Tabii 10 Kasım olduğu için bir matem günü ondan yine karşılaştığımız, daha önce birlikte çalıştığımız çok sayıda arkadaş ile burada görüşme imkanı oldu. Ama Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 10 Kasım'da bu büyük matemde siyasi rekabetlerin olmadığı bir ortamda; Ata'nın huzurunda siyasi rekabet olmaz." dedi.

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