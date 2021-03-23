Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de diyaloğun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini ve 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.