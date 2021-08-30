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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov telefonda iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 21:29:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, görüşmede, Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kırgızistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 30 yıl önce Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Bişkek’te ilk büyükelçilik açan ülke olduğuna işaret ederek, kardeş Kırgızistan’ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Geçen 30 yıl içerisinde Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin her alanda geliştiğini ve kurumsallaştığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltmelerinin 10. yıldönümü olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kırgızistan arasında gücünü müşterek dil, din, kültür ve tarihten alan stratejik iş birliğinin daha da güçleneceğine inandığını dile getirdi.

İki lider, Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek adımlar atmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.

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