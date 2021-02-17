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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Doğan Cüceloğlu mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Doğan Cüceloğlu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki psikolog yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 18:14:00 - 2021-02-17 18:18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Doğan Cüceloğlu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan çiftinden Doğan Cüceloğlu mesajı

Erdoğan çiftinin taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin değerli ilim ve düşünce insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz.
Hayata dair hakkaniyetli yaklaşımı, insani duyarlılığı ve müşfik üslubuyla nice gönüller kazanan Doğan Cüceloğlu'nu her zaman iyi bir eğitici, iyi bir hoca ve iyi bir insan olarak hatırlayacağız.

Doğan Cüceloğlu Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, okurlarına, eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

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