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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin katılacağı dev İzmir mitingi için hazırlıklar tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla İzmir Gündoğdu’da gerçekleştirilecek dev miting için hazırlıklar tamamlandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin katılacağı dev İzmir mitingi için hazırlıklar tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla İzmir Gündoğdu’da gerçekleştirilecek dev miting için hazırlıklar tamamlandı. Alanda incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Yarın İzmir’in tarihinde çok önemli günlerden birini yaşayacağız" dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek mitinge ilişkin değerlendirme yaparak, miting alanında incelemelerde bulundu.


Hamza Dağ’a; AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahinde eşlik etti.


Burada gazetecilere açıklama yapan Dağ, Gündoğdu Meydanı’nın birçok mitinge ev sahipliği yaptığını; ancak yarınki mitingin çok önemli olduğunu belirterek, mitingin Cumhur İttifakı’nın iki liderinin birlikte katılacağı ilk miting olduğuna dikkati çekti. Hamza Dağ, "Yarın İzmir’in tarihinde çok önemli günlerden birini yaşayacağız. Tüm Türkiye’nin gözü iki liderin birlikte katılacağı mitingin yapılacağı bu meydanda olacak. Bunun bilinciyle il Başkanlığımızın koordinesinde teşkilatımızın gerekli çalışmaları da bitirildi. İzmir’in kendi öz değerleri kendi hassasiyetlerine aykırı hareket eden bir aday belirleme tercihleri rakip ittifak tarafından gerçekleştirildi. Bizim sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde, İzmir’de her tabandan CHP, İYİ Parti, AK Parti, MHP ile hatta HDP tabanından dahi bu vatani seven milli ve yerlilik konusuna önem veren, bu vatanın bölünmesini istemeyen ve 20 yıllık belediyecilik dönemindeki beceriksizlikleri görenler de inşallah 31 Mart’taki tercihlerini İzmir’den yana kullanacak. Tercihlerini inanıyoruz ki İzmir’in hizmetinden, 30 ilçenin tamamının hizmetinden yana kullanacaklardır. Bizim de çalışmalarımız hem mitinge dönük hem de mitingden sonrasına yönelik olarak bu yönde devam ediyor" şeklinde konuştu.



"İzmir’in en kalabalık mitingini hedefliyoruz"


AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de yaptığı açıklamada, İzmir’deki Cumhur İttifakı mitinginin Türkiye’ye güzel bir mesaj olacağını düşündüğünü söyledi.


İzmir’in belli partilerin kalesi olmadığının yarın görüleceğini ifade eden Şengül, şöyle devam etti:


"İzmir’in bir hizmete ihtiyacı olduğunu, bu nedenle de içten içe bir tepkinin oluştuğunu yarın birlikte ortaya koyacağız. Sadece AK Parti’ye ve MHP’ye gönül verenler değil tüm siyasi partilerden İzmirlileri mitingimize bekliyoruz. Bir yerel seçim olması nedeniyle de İzmirliler sahada bize karşı büyük bir güven duyuyorlar ve teveccüh gösteriyorlar. Bunu yarın iki liderimizle beraber tüm Türkiye’ye de göstermiş olacağız. Hedefimiz şimdiye kadar İzmir’de yapılmış en kalabalık ve en coşkulu mitingi yapmak. Bunun için de tüm hazırlıklarımızı yaptık, yarınki mitingimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
  1. doğa

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