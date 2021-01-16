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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. İki lider Dağlık Karabağ'ı görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 16:11:00 - 2021-01-16 16:14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Aliyev görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Azerbaycan’ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye’nin Azerbaycan’a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.

Dağlık Karabağ'da inşa ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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