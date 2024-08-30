Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partililere hakaret eden 'Atsız' yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili seçmenlere hakaretler savuran şahıs hakkında harekete geçildiğini bildirdi.
'OĞUZHAN (ATSIZ) ŞAHİN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI'
Bakan Yerlikaya sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.