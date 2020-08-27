Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump arasında kritik bir görüşme gerçekleşti.
İki liderin görüşmesine ilişkin olarak Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Başkan Trump'a, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını söyledi.
Doğu Akdeniz'de tehlikeli tatbikat
Yunanistan, İtlaya ve Fransa Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgede tatbikat kararı almıştı. Ayrıca Fransız uçak gemisinin de bu tatbikata katıldığı belirtiliyor.