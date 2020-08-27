  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik görüşme
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 00:38:00 - 2020-08-27 00:50:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump arasında kritik bir görüşme gerçekleşti.

İki liderin görüşmesine ilişkin olarak Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Başkan Trump'a, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını söyledi.

Doğu Akdeniz'de tehlikeli tatbikat

Yunanistan, İtlaya ve Fransa Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgede tatbikat kararı almıştı. Ayrıca Fransız uçak gemisinin de bu tatbikata katıldığı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor
Dünya

Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ı Filistin yönetimini ele geçirmek amacıyla oluşum içerisinde olduğu iddia edildi. Kritik iddia İsrailli eski ..
Yunanistan'dan savaşın fitilini ateşleyecek skandal açıklama!
Dünya

Yunanistan'dan savaşın fitilini ateşleyecek skandal açıklama!

Pasif siyaseti bırakacaklarını savunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Karasularımızı 6 milden 12 mile çıkaracağız” dedi...
Koronavirüse yakalanan Ali Babacan ile ilgili yeni gelişme
Korona Virüs

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan ile ilgili yeni gelişme

Koronavirüse yakalanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı