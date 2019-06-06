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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların evine bayram ziyaretinde bulundu

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06 Haziran 2019 Perşembe 02:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların evine bayram ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların evine bayram ziyaretinde bulundu

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 02:16
  1. doğa

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