Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye'yi hedef aldılar! Cevap İspanyollardan geldi
İsveç merkezli uluslararası yatırım bankası Nordea'nın skandal Türkiye çıkışına İspanyol devinden yanıt geldi.
Döviz kurları üzerinden Türkiye'ye yönelik operasyon piyasalara verilen mesajlarla boşa çıkarken bir tehditvari açıklama da İsveç merkezli uluslararası yatırım bankası Nordea’nın küresel strateji şefi Andreas Steno Larsen'dan geldi.
Larsen Twitter’da yaptığı değerlendirmede,“Erdoğan Merkez Bankası’nı yönettiği sürece Türk Lirası’nda hiçbir zaman boğa pozisyonu (iyimser pozisyon) almayacağız” dedi.
Cevap BBVA'dan geldi
İspanyol Bankası BBVA , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanının değişmesinden sonra yaptığı açıklamada Türkiye'ye olan taahhüdünün değişmediğini açıkladı.
Bu hamlenin ardından TL dolar karşısında ciddi değer kaybı yaşadı. BBVA toplam kârının yaklaşık %14'ünü Türkiye'den elde ediyor ve 2020'de Türkiye'deki kârını %11.4 artışla 563 milyon Euro'ya (669.74 milyon dolar) çıkardı.
Şirketin sözcüsü, TL'nin euro karşısında %10 değer kaybetmesinin şirket sermayesinde yalnızca 2 baz puan etkisinin olduğunu söyleyerek, "BBVA'nın Türkiye'ye olan taahhüdü değişmedi" ifadelerini kullandı.