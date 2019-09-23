Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! İşte Ahmet Davutoğlu'nun peşine takılanlar

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ardından AK Parti'den istifalar peş peşe gelmeye devam ediyor. AK Parti eski genel başkanı ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz Cuma günü AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı.AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Davutoğlu, kendisiyle birlikte ihracı istenen eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, eski TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ayhan Sefer Üstün ve eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı ile birlikte istifa ettiklerini duyurdu. Davutoğlu ve arkadaşlarının istifalarını açıklamasının ardından bazı AK Partili isimler partiden istifa etti. İstifa edenler arasında eski milletvekilleri, eski il başkanları ile AK Parti teşkilat mensupları bulunuyor.

25 ve 26. Dönem milletvekilleri Kani Torun ve Ali Sarıkaya, 26. Dönem Konya Milletvekili Ömer Ünal, 24. Dönem milletvekili Feramuz Üstün, eski Somali Büyükelçisi ve eski Bursa milletvekili Kani Torun, Eski Borsa İstanbul Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili İbrahim Turhan ile AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yapan Dalyan Kardaş da partiden istifa ettiklerini açıkladı. Eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, eski Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz, eski Tokat Milletvekili Coşkun Çakır da istifa edenler arasında.

Bazı AK Parti üyeleri istifalarını sosyal medyadan duyurdu. 2016-2017 arası Adıyaman İl Başkanlığı yapah Abdurrahman Dimez ile aynı görevde bulunan Seyfettin Bilen, eski Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar, eski Ağrı İl Başkanı Cesim Gökce, eski AK Parti Kadın Kollanı MKY Üyesi Aynur Algül, AK Parti Şanlıurfa kurucularından Abdullah Yeşil, eski Muş İl Başkanı Namık Ergün, eski Tekirdağ İl Başkanı Ahmet Akçay, eski Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç, Ümraniye eski ilçe başkanı Enver Sedat Çakıroğlu ile Dünya Engelliler Gelişim Derneği Genel Başkanı İslam Meral AK Parti üyeliklerinden ayrıldı.

Çanakkale eski il başkanı istifa etti

AK Parti eski Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"24.Dönem Milletvekili Adayı, il başkanı, il başkan yardımcısı, merkez ilçe başkan yardımcısı görevlerini ifa etmenin dışında en önemlisi uzun yıllar boyunca gönüllü bir neferi olarak çalıştığım, seçilmiş tek kadın il başkanı sıfatı ile il başkanlığı sürecimde özellikle 15 Temmuz Hain Darbe girişiminde görevdeki tek kadın il başkanı olarak büyük bir özveri ve fedakarlık ile görev yaptığım, hiçbir ferdine, tüzel kişiliğine ‘’yanlış ve yamuk” yapmadığım, alnımın akı ile her kademesinde onurlu bir şekilde mücadele ettiğim ak parti’den partinin temelini oluşturan kuruluş ilke ve esaslarından uzaklaşması nedeniyle bugün itibari ile istifa ediyorum. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğüm, uzun yıllar içinde bulunmaktan ve karşılık beklemeden hizmet etmekten büyük bir şeref duyduğum AK Parti’nin vefalı tabanına, hiçbir çıkar beklemeden çalışan her bir teşkilat mensubuna teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."

Erdoğan eleştirmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti kuracak isimlerin davaya ihanet ettiğini belirterek, "Bir daha bu davanın saflarında yer alamazlar’" demişti.