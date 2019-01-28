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Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! 81 ilde denetimler başladı

﻿Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Başkan Erdoğan'ın önemle üzerinde durduğu market fiyatlarındaki fahiş artışa ilişkin, “Denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerimizi çok görünür kılmıyoruz ama yaptıkları iş çok görünür. En kısa zamanda hepimiz sonuçlarını göreceğiz” dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! 81 ilde denetimler başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Bakanlığında düzenlenen “Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni” programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

81 ile yazı gönderildi

Market fiyatlarındaki artışları değerlendiren Pekcan, “Denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerimizi çok görünür kılmıyoruz ama yaptıkları iş çok görünür. Ayrıca, geçtiğimiz hafta 81 il valiliklerine yazı göndererek hem İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz hem de Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü ile beraber tekrar yerinde uygulamalara, denetimlere başladık. En kısa zamanda hepimiz sonuçlarını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan dikkat çekmişti

“Fiyatların değişikliği sizin de dikkatinizi çekiyor mu” sorusuna Bakan Pekcan, “Cumhurbaşkanımızın bile çekmiş bizim çekmemesi mümkün değil. Önemli olan halkın bunu hissediyor olması birinci derecede. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Hal Yasası bir an önce devreye girip uygulansa bütün bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız. En kısa zamanda devreye girerse bu geçişleri daha kolay göreceğiz” cevabını verdi.

Zincir marketlerin piyasayı dalgalandırdığı iddialarına ilişkin Pekcan, “Küçük esnafımız, bakkallarımız etkileniyor. Onların çok küçük nüfuslu, hane halkı sayısı çok az yerlerde de vücut göstermesi küçük esnafımızı tedirgin ediyor, bunu kabul ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:37
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Market fiyatları
  3. market denetimleri
  4. fiyat denetimleri
  5. 81 ilde düğmeye basıldı

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  • memomemo5 dk önce
    dışarıdan aldıkları talimatlarla seçime kadar ekonomiyi karıştıracaklarhükümet palyatif tedbirlerle çözüm aramasınbence çözüm hemen meclise bir yasa teklifi süpermarketlerşehir tabelalarının 5 km ileriye taşınması ayrıca sebze ve meyve satışının marketlerde yasaklanması bulunulan yörede yerlibirlik ve kooparatiflere sadecesebze ve meyveyerel ürünler satabilmesi imkanı sağlanmasıiskandinav ülkelerinden getirtilen doğalgazla çalışan kamyonetlere devletin kredi vermesisoğukhava tesisi için kredi verilmesi.. şehirmerkezlerinde 30m2 yi geçmeyen bakkallara toptan mal satangrosmarketlere yer verilmesi [parekende yasak]
  • AbdrhmanAbdrhman9 dk önce
    Her şeyde çok geç kalıyor Akp
  • mağdur vatandaşmağdur vatandaş16 dk önce
    Ticaret Bakanı Uyuyor her şeyi reis söylüyor yazık ya milletle dalga geçiyorlar
  • OkurOkur17 dk önce
    Market denetimleri fiyatları nasıl etkileyecek göreceğiz. Benim anlamadığım şey Türkiyedeki market zincirlerinin ezici çoğunluğu eski ve yeni iktidar milletvekilleri ve yakınlarına ait iken bu mücadele nasıl başarılı olacak.

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