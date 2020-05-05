Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Kurallara uymazsak bedelini öderiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecinde kurallara uymanın altını çizen Erdoğan, "Kurallara uymazsak bedelini ağır öderiz" dedi. Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarını eleştirenlere de sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Önümüzdeki haftalarda normalleşme adımlarımızın diğerlerini de açıklayacağız

Rehavete ve karamsarlığa mahal vermeden, ülkemizi bu salgın müsibetinden kurtaracağız. Milletimizin verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Yanımızda yer alan halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyetini sürdürmesini bekliyoruz. Mayıs ayında faaliyetlerine yeniden başlatmaya izin verdiğimiz işletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet konusunda güveniyoruz. Aksi halde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz.

Yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız. Salgın döneminin ekonomimiz üzerinde yol açtığı tahribatları hızla onarmak ve çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz.

Çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız süreç gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin öyle sandığımız gibi güçlü olmadığını gösterdi. Türkiye çok daha sağlam bir duruş sergileyerek bu süreci atlatmıştır.

Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştıracağız. Salgın sürecindeki kazanımlarımızı inşallah bölgesel ve küresel olarak daha büyük başarılara dönüştüreceğiz.