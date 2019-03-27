0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘millet ittifakını’ sert bir dille eleştirerek, “Bu ittifakın bir görünen ortakları var, bir de fiilen var olan ama pek ismi anılmak istemeyen gizli ortakları var.

27 Mart 2019 Çarşamba 19:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘millet ittifakını’ sert bir dille eleştirerek, “Bu ittifakın bir görünen ortakları var, bir de fiilen var olan ama pek ismi anılmak istemeyen gizli ortakları var. Gerçi saklamaya çalıştıkları ortakları kendilerini tutamayıp her gün yeni bir açıklama ile yeni bir tehdit ile ittifakı açıkladılar. Kandil’den terör baronlarının bunlara destek çağrısı yapıyor. Pensilvanya’nın kaçakları bunlara destek çağrısı yapıyor.” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ile FETÖ mücadelesine de değinerek, “Cudi’de, Gabar’da bunları inlerine gömdük mü? Kandil’de kaçacak delik arıyorlar. Oraya kadar Mehmetlerimiz F16 ve tankları ile yürüdük yürüyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ’cüler de kaçacak biz kovalayacağız. On binlerce FETÖ’cü içeride yasalar çerçevesinde yargılanıyorlar ve 253 şehidimizin ve gazilerimizin bedelini ödeyecekler. Yok öyle 25 kuruşa simit. Pensilvanya hani ne oldu? Sesin niye çıkmıyor? Biz milletimiz ile yürüdük, ne Bay Kemal senin işine yarar, ne de senin içinde bir tane hanım var, o işine yarar. Yaramazlar bunlar, niye? Çünkü onlar bu milletin ruh kökünden gelmiyor. Biz bu milletin ruh kökünden geliyoruz.” diye konuştu.



“Pensilvanya’nın kaçakları bunlara destek çağrısı yapıyor”


Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Şimdi bunlar tüm umutlarını 31 Mart’a bağlamış durumdalar. Bizim bileğimizi sandıkta bükemeyeceklerini bildikleri için sinsi bir taktik ile seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar. Bu taktik milletimizin kafasını karıştırmak, gönlünü bulandırmak, umudunu kırma taktiğidir. Sahada yan yana gelemeyecek tüm partiler birlik olup AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın karşısında kim varsa onu destekleme kararı aldılar. Bu ittifakın bir görünen ortakları var bir de fiilen var olan ama pek ismi anılmak istemeyen gizli ortakları var. Gerçi saklamaya çalıştıkları ortakları kendilerini tutamayıp her gün yeni bir açıklama ile her gün yeni bir tehdit ile ittifakı açıkladılar. Kandil’den terör baronlarının bunlara destek çağrısı yapıyor. Pensilvanya’nın kaçakları bunlara destek çağrısı yapıyor. Ülkemiz ile hesabı olan kim varsa hepside bunları destekliyor. Milletimizin değerlerine, bayrağımıza, ezanımıza kardeşliğimize kart esen kim varsa bunlarla destekliyor. Hatta 31 Mart seçimi olacak diyenler bile var. Böyle bir ittifak karşısında halen tereddütte olan varsa artık ona da diyecek bir sözümüz kalmadı.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İsrail'in Golan'daki varlığını meşrulaştıracak tehlikeli süreci başlattılar"
    1. "İsrail'in Golan'daki varlığını..
    2. Önce alkol aldılar sonra dairelerin..
    3. PAÜ’de sessiz kitap okuma etkinliği..
    4. Adıyaman’da 70 öğrenci zehirlendi
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'ta
    6. Başkan Dağdelen: “Milli iradenin sesi..
    7. Şehit Coşkun Kapancı kabri başında..
    8. Başkan Zolan’dan 9 mahalleye alt yapı..
    9. Server Gazi Türbesi restore ediliyor
    10. Hatay'da "gözaltında" evlenme teklifi
    11. Şok iddia: Türkiye'den yola çıkan..
    12. Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3..
    13. Darbe mesajlarını inkar etti
    14. TBB Başkanı Aydın'dan swap..
    15. "CHP'liler de bu zihniyetten kurtulmak..
    16. Erzincan'da demir yüklü tırda yangın
    17. "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini..
    18. Trump’tan Rusya’ya: “Venezuela’dan..
    19. İngiliz Parlamentosu 8 Brexit..
    20. Soylu’dan Akşener’e: "Tansu Çiller’e..
    21. Cezayir'de yönetim yanlısı sendikadan..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (3)
    23. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay..
    24. Hindistan'da maytap deposunda patlama:..
    25. AK Parti'nin Uşak mitingi
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (2)
    27. "Kılıçdaroğlu'nun bana teşekkür etmesi..
    28. Trump: Rusya'nın oradan çıkması gerek!
    29. Birleşik Krallık'tan Türkiye..
    30. Gültekin Uysal’dan “Golan Tepeleri”..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek