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Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurunda yaşanan gelişmelere değinerek, “Son günlerde döviz kuru üzerinden yine bir takım oyunlar oynuyorlar.

27 Mart 2019 Çarşamba 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurunda yaşanan gelişmelere değinerek, “Son günlerde döviz kuru üzerinden yine bir takım oyunlar oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı arttırmaya başladıkça, ihracat ve döviz rezervlerini arttırmaya başladıkça daha da azgınlaşıyorlar. Ülkemizi bu tür oyunlarla oyalayıp asıl hedeflerinden vazgeçireceklerini sanıyorlar.” dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda vatandaşlara seslendi. Mitingde gençlerin yoğunlukta olduğu gözlenirken, polis tarafından miting alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Havayolu ile Uşak’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde kürsüden vatandaşlara seslendi. Konuşmasında ekonomi ve döviz kurunda yaşanan gelişmelere değinerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizler de sizlere aşığız ve sevdalıyız. Aşıklar sevdikleri için en güzelini ister biz de Uşak, ülkemiz ve milletimiz için en güzelini istiyoruz. Sizleri en güzele layık gördüğümüz için 17 yıldır dur durak bilmenden çalışıyoruz. Milletimizin emanetini yere düşürmeden geleceğe taşımak için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Bu kolay olmadı, karşımıza yeri geldi vesayet güçleri çıktılar. Yeri geldi sokakları karıştırmak istediler. Yeri geldi emniyet ve yargı teşkilatındaki hainler ile ülke yönetimine el koymaya kalktılar. Yeri geldi içimizden vurmaya kalktılar. Yeri geldi seçimleri milletimizin iradesine karşı hesaplamaya kalkıştılar. Yeri geldi içimizden FETÖ’cüler ile bizi vurmaya kalktılar. Yeri geldi canlı bomba ve çukur bombaları ile ülkemizi terörle boğmaya çalıştılar. Hiçbiri olmayınca, doğrudan doğruya tank, helikopter ve silahla milletimizin canına kast ettiler. Tutmayınca sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturup ülkemizi tehdit etmeye çalıştılar. Biz sahaya girince ekonomimize saldırarak milletimizin aşına, ekmeğine göz diktiler." dedi.



Erdoğan, "Son günlerde döviz kuru üzerinden yine bir takım oyunlaroynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı arttırmaya başladıkça, ihracat ve döviz rezervlerini arttırmaya başladıkça, daha da azgınlaşıyorlar. Ülkemizi bu tür oyunlarla oyalayıp asıl hedeflerinden vazgeçireceklerini sanıyorlar. Halbuki biz 2023 hedeflerine daha azimle bağlıyız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:06
  1. doğa

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