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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor."

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:10:58 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor."
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