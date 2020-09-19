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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaşım yaptı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaşım yaptı:

"Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz" - "Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 20:42:16 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaşım yaptı:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin içinden geçtiği tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürüttüğünü, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz."

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