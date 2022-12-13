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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.10'da özel uçak "TC-TUR" ile Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'a kentine gitti.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 20:21:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.10'da özel uçak "TC-TUR" ile Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'ın Avaza kentine gitti.

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Avaza'ya gitti.

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