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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz."

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz."
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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:43
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