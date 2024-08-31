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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye Çok yakında kilidi kapatacağız diyerek duyurdu!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye Çok yakında kilidi kapatacağız diyerek duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-08-31 19:56:00 - 2024-08-31 20:07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye Çok yakında kilidi kapatacağız diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde; "Kilidi çok yakında kapatacağız, bölücü alçakları ülkemiz ve Iraklı kardeşlerimiz için tehdit olmaktan çıkaracağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde konuştu. Erdoğan, Hava Harp Okulu'ndan 14'ü yabancı toplam 197 öğrencinin mezun olduğunu bildirdi. Erdoğan, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu mezunlarında birinciliği kadınların aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına damga vuran askeri başarılarımızı kutlarken diğer taraftan da harp okullarımızın diploma ve sancak devir törenlerini gerçekleştiriyoruz. Zaferlerimizin coşkusuna teğmenlerimizin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ediyoruz. Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerekse az önce Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu bizim için ayrı bir şeref nişanesidir. Kızlarımız başarır."

Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin ise "Yaklaşık 40 yıl boyunca habis bir ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden hemen sonra Fırat Kalkanı ile ülkemizin sendelemesini bekleyenlere çok önemli mesajlar verdik. Ardından Zeytindalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine ölümcül darbeler indirdik. Terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

"Çok yakında kilidi kapatacağız"

Erdoğan, açıklamasının devamında özetle şöyle konuştu:

"Libya'da darbeciler karşısında meşru Libya hükümetine verdiğimiz destekle kardeş Libya halkının daha büyük acılar yaşamının önüne geçtik. Somali'den Katar'a kadar ihtiyaç duyulan her yerde dost ve kardeşlerimizle dayanışma halindeyiz. Son 2 yıldır Pençe harekatlarımızla Irak'ın kuzeyindeki terör bataklığını kurutmaya çalışıyoruz.

Azerbaycan'ın Karabağ'ında Azeri kardeşlerimizle birlikte orada da yine Azeri kardeşlerimize düşman güçleri tamamıyla yok ettik. Çok yakında kilidi kapatacağız. Bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için tehdit olmaktan çıkaracağız. TSK dışında dünyadaki hiçbir ordu sınırları dışında böyle bir başarıya imza atamaz. Ya zafer, ya şehadet diyerek ölüme meydan okuyan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

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