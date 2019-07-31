Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyüğünü açacak

Sezai Erhan Yeniakit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere 4 Ağustos Pazar günü Bursa’ya gidecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Erdoğan 4 Ağustos Pazar günü gideceği Bursa’da Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otobanı ile Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkiinde 745 dönüm arazi üzerinde hizmet veren 1355 yatak kapasiteli Türkiye'nin 10. şehir hastanesinin resmi açılışını gerçekleştirecek.

MHP'li Büyükataman da heyette

Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanlarıyla da belediye de toplantı yaptıktan sonra kentten ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerinde AK Parti Bursa milletvekillerinin yanı sıra MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da hazır bulunacak.