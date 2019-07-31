0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyüğünü açacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otobanı ile Bursa Şehir Hastanesinin açılışı için 4 Ağustos Pazar günü Bursa'ya gidecek.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyüğünü açacak

 Sezai Erhan  Yeniakit  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere 4 Ağustos Pazar günü Bursa’ya gidecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Erdoğan 4 Ağustos Pazar günü gideceği Bursa’da Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otobanı ile Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkiinde 745 dönüm arazi üzerinde hizmet veren 1355 yatak kapasiteli Türkiye'nin 10. şehir hastanesinin resmi açılışını gerçekleştirecek.

MHP'li Büyükataman da heyette

Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanlarıyla da belediye de toplantı yaptıktan sonra kentten ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerinde AK Parti Bursa milletvekillerinin yanı sıra MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da hazır bulunacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:08
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. İstanbul-Bursa-İzmir otobanı
  3. Bursa Şehir Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diagne eşyalarını topladı! Resmi açıklama bekleniyor
    1. Diagne eşyalarını topladı! Resmi..
    2. Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni..
    3. Yıllarca yaşadığı minibüste öldü
    4. Belediye personeline iş güvenliği..
    5. Hong Kong’da tayfun alarmı
    6. Bin 500 sokak hayvanının artık sıcak..
    7. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    8. Otistik çocuklar da toprak ve suyla..
    9. Başkan Kavaklıgil, "Entegre bir şehir..
    10. İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek..
    11. Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi..
    12. Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı
    13. Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde..
    14. Çine’de evli kadına taciz iddiası..
    15. (Özel) Kurban Pazarı’nda hayvanlar..
    16. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    17. Kayıp ihbarı yapılan adam ölü bulundu
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en..
    19. El Salvador’da 5.9 büyüklüğünde deprem
    20. Türk Telekom’da yeni CEO Ümit Önal oldu
    21. Antep fıstığı teknolojiyle kurutulacak
    22. Akit Medya Grubu’nu ziyaret eden..
    23. QNB Finansbank istikrarlı büyümesini..
    24. Karşıyaka Spor Kulübü’nden Emniyet..
    25. Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi..
    26. Coğrafi işaretli balda sağım dönemi..
    27. Taşlıçay’da 140 öğrenciye spor..
    28. Muratpaşa kurban pazarı hazırlıklarını..
    29. Sağ gözündeki sorun sol gözünü..
    30. 2020 ev dekorasyon trendleri belli oldu
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de