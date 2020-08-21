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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi."

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:15:12 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi."
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