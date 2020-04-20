Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye kampanyasında toplanan para 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı. Hayırseverlerimizi bir kez daha kampanyamıza davet ediyorum. Gelin bu rakamı 2 milyar liranın üzerine çıkararak tarihi bir dayanışma örneği gösterelim.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye kampanyasında toplanan para 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye kampanyasında toplanan para 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı. Hayırseverlerimizi bir kez daha kampanyamıza davet ediyorum. Gelin bu rakamı 2 milyar liranın üzerine çıkararak tarihi bir dayanışma örneği gösterelim.”