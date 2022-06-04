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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk siyasetinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi bize denk geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk siyasetinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi bize denk geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk siyasetinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi maalesef bizim dönemimize denk geldi. Bu talihsiz cilvenin adı Kılıçdaroğlu'dur." açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 12:05:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk siyasetinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi bize denk geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Gündeme ilişkin önemli ifadeler kullanan Erdoğan, yalanlarıyla siyaseti ayaklar altına alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"Türk siyasetinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi maalesef bizim dönemimize denk geldi. Bu talihsiz cilvenin adı Kılıçdaroğlu'dur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine söyle devam etti:

"Zırvanın dozunu sürekli yükseltiyor. Paçasından tutup çekiyoruz. Sorduğumuz sorulara cevap vermiş, sonra da bize 10 soru sormuş. Doğu Akdeniz ile ilgili soruma verdiği yanıtla, ülkesinin değil, milletinin değil, Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu verdiği cevapla göstermiştir. Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla."

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Yorumlar

Yasemin

Üzülmeyin, Sayın Cumhurbaşkanım.

Doğruya Doğru

Aynen öyle Ülkem için kökü dışarılarda gayrı Milli bir Muhalefet büyük talihsizlik
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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