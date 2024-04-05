Erdoğan'dan 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili son dakika açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye Yüzyılı sizin omuzlarınızda yükselecek. Ben burada kararlı Türkiye'nin mimarlarını görüyorum. TÜRGEV gibi vakıflarımız yerli ve milli duruşlarıyla ülkemizdeki belli kesimleri rahatsız etti. Özgür beyinler yetiştiren TÜRGEV bu belli kesimlerin hedefi oldu. Birileri ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜRGEV gibi gençliğe hizmet çatılarını yıkmak için kullandı."

"TÜRGEV tam 28 yıldır ülkemize ve gençlerimize sahip çıkıyor. 40 bin 500'ü aşkın mezunumuz hem ülkemizde hem de dünyada insanlığa hizmet ediyor. Ülkesine ve milletine sayısız eser kazandırmış bir siyasetçi olarak TÜRGEV bizim için hep farklı oldu. Bir gencimize daha ulaşmak için çalışan vakfımızı tebrik ediyorum. Maddi ve manevi her hayırsevere teşekkür ederim.

Sizlerin arasında yarının başarılı bilim kadınlarını, doktorlarını, siyasetçilerini, örnek anneleri görüyorum. Rabbim her birinizin yolunu ve bahtını açık etsin."

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SAVCILARIMIZLA TAKİP EDİYORUZ

Ağızlarını her açtıklarında hak hukuk adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımızla dil uzatanların ikiyüzlülüklerini çok iyi biliyoruz. Sürekli işçinin emekçinin hakkından bahseden bu çevreler önceki gün Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar. Bu binaya inşaat ruhsatını veren, imar ruhsatını verenler kim? Şimdi tabii ki biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz. Vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler? Zerre kadar vicdanı olan herkesin tepkisini çekmesini gereken skandallar zinciri karşısında başlarını kuma gömmeyi tercih ettiler.

Daha önce aynı vicdansızlığı cesur Diyarbakır Anneleri'ne de bunlar göstermişlerdir. Sırf ittifak ortaklarını kızdırmamak için yüreği kan ağlayan anneleri yalnız bırakmışlardır. Çetin bir mücadelenin içerisindeyiz. Sizlere hizmet etmekten, sizleri en iyi en donanımlı şekilde hayata hazırlamaktan başka gayemiz olmadı. Ne yaptıysak siz gençlerimiz için yaptık. Ülkemizi bugün geldiği noktadan çok daha ileriye götürebilmek için sizin enerjinize, sizin heyecanınıza ihtiyacımız var. Bu ülkeyi yüceltecek olan sizlersiniz.

31 MART MESAJI

Bizler kadere ve takdire inanan insanlarız. Sandık sonuçlarının da davamız açısından hayra olacağına yürekten inanıyoruz. Bu tarz neticeler insanlık tarihi boyunca kiminin sabrını, metanetini, birlikteliğini artırmıştır. 31 Mart sadece yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdesicisi olacaktır. Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş çok daha güçlenmiş bir şekilde devam edeceğiz. Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizin zafer sancağını dikecek ve ardından gönül huzuruyla nöbeti sizlere devredeceğiz.

Gençlerin yoldaşlığından güç ve cesaret almış bir büyüğünüzüm. Bizim karşılaştığımız sıkıntıları gençlerimiz yaşamasın diye emek verdik. Vesayet odaklarına meydan okuduk. İmkanlarımızı zorlayarak üzerimize düşenin yapmanın gayretindeyiz. Artık biz, siz gençlerimizin zamanının misafiriyiz. Sizlerin duruşunu, şu azmini gördükçe verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğini de görmenin bahtiyatlarığını yaşıyoruz.