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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığın hizmetine sunacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığın hizmetine sunacağız

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:40:00 - 2020-11-21 17:56:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığın hizmetine sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır.

Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir.

Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Mesut

Baskan degil, Cumhurbaskani..
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