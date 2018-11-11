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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump,Macron tarafından verilen akşam yemeğinde bir süre sohbet etti.

11 Kasım 2018 Pazar 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğinde bir süre sohbet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'te bulunan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Orsay Müzesi'ne geçti.

"Picasso Bleu et Rose" isimli serginin resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti.

 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 00:00
  1. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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