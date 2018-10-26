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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trudeau ile telefonda görüştü

Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü.

26 Ekim 2018 Cuma 21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trudeau ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Trudeau'nun cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladıkları görüşmede, ikili ilişkilere de değinildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:13
  1. İstanbul
  2. recep tayyip erdoğan
  3. trudeau
  4. kanada

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