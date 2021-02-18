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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram hesabından Regaip Kandili mesajı paylaştı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram hesabından Regaip Kandili mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Regaip Gecemiz mübarek olsun..." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 22:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram hesabından Regaip Kandili mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından yayımladığını mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip Gecesi'ni tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına şu sözlerle devam etti:

"Rabbimden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek gece hürmetine her türlü felaketten, müsibetten muhafaza buyurmasını diliyorum"

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