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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk."

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:42:07 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk."
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