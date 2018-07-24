Cumhurbaşkanı Erdoğan Tayland Büyükelçisi'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit'yi Cumhuurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.24 Temmuz 2018 Salı 15:53
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Ekarohit, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ekarohit'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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