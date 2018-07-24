0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tayland Büyükelçisi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit'yi Cumhuurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

24 Temmuz 2018 Salı 15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tayland Büyükelçisi'ni kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Ekarohit, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ekarohit'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 15:53
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit'

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merasim Sokak davasında sona yaklaşıldı
    1. Merasim Sokak davasında sona yaklaşıldı
    2. Clasico'nun tarihi belli oldu
    3. Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni süreçte..
    4. Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de..
    5. FETÖ'nün sözde örgüt sorumlularına 8..
    6. Cristiano Ronaldo biyolojik yaşı çok..
    7. Yüksekova'da 7 kilogram eroin ele..
    8. Turan'dan açıklama geldi! Bina ruhsatı..
    9. CHP'li Nedim Evli'den özeleştiri:..
    10. Amerika Dışişleri Bakan Pompeo'dan..
    11. Batı Trakya Türkleri'nin lideri Sadık..
    12. Beştepe'den Netanyahu'ya sert yanıt:..
    13. Beyoğlu Belediyesi'nden ürkütücü..
    14. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saman..
    15. Geç kalmadan başlayın! Çocuğa din..
    16. Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki!
    17. İlginç olay! Dumanla arı kovalarken..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tayland..
    19. Avrupa ülkesinde ilginç kararname!..
    20. Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklama!
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular