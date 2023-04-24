Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yerli otomobil TOGG dünyaya açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 28 bin, 2030'a kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Muhalefetin 'Fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde her 3 dakikada bir araç üretiliyor. Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç edip tüm dünyaya satacağız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e birer Togg gönderdiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Diğer kardeş ülkelerden de bizi arayıp tebrik edenler, araç talep edenler oldu fakat ne muhalefet ne de ülkemizdeki kimi çevreler, bu olgunluğu, bu milli duruşu henüz gösteremedi. Şöyle yarım günlerini ayırıp Gemlik'e gelerek Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret edemediler. Altında Türk mühendislerinin, işçilerinin, babayiğit iş adamlarının imzası bulunan teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi, yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Yollarda gezen Togg araçlarına rağmen ülkemizin, milletimizin, Türk mühendislerinin bu başarısını halen görmezden geliyorlar. Varsın, görmesinler. Az önce Gemlik'te, deniz kenarında, meydandaki 60 bin kişiye hitap etmeye giderken arabamızın önünü kesenler, karanfillerle bizi karşılayanlar, uğurlayanlar, işte bu milletin gerçek evlatlarıdır. Varsın onlar Türkiye'nin başarılarından rahatsızlık duysun. Allah'ın izniyle aziz milletimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeyi sürdürüyoruz."

"Şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk"

Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak" derken aslında bir vizyon ortaya koyduklarını vurguladı.

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Otomotiv sektöründe yaşanacak dönüşümü, dünyada yaşanan devrimi öngörüp vizyoner bir adım attıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. Togg, bu vizyonun birinci adımıydı. Bu akıllı cihazımızı seri üretime geçirerek ülkemizin otomotiv sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir geleceğinin tohumlarını da serptik. Şarj istasyonları da bu vizyonun bir başka önemli halkasıdır. Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı kapsamında 81 ilde 1572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. Ağustos 2022'de 250 adet olan hızlı şarj noktası sayısı 700 adedi aştı. AC şarj istasyonu sayısı ise 3 bine ulaştı. Bu sayılar önümüzdeki dönemde daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeşil teknolojiler konusunda ilerlemesinin sadece çevre açısından değil aynı zamanda ekonomik ve stratejik açıdan da önemli olduğuna işaret etti.

Özellikle batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımların Türkiye'nin dünyadaki yerini değiştirecek potansiyele sahip bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Hem yerli teknolojileri geliştirerek hem de uluslararası yatırımcıları ülkeye çekerek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyoruz. İşte bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz. Togg, akıllı cihazlarının bataryalarını üretmek üzere Farasis Energy ortaklığı ile kurulan SIRO, hücre teknolojisinin ülkemizde geliştirilmesini ve üretimini gerçekleştirecektir." diye konuştu.

"Entegre bir merkez haline gelecek"

SIRO Togg Teknoloji Kampüsü'nde batarya, modül ve paket seri üretimine zaten başlanmış olduğunu anlatan Erdoğan, mart ayında Togg'un ilk akıllı cihazı T10X'in seri imalatıyla birlikte SIRO'nun üretiminin de hızlandığını söyledi.

"Bugün inşasına başlanan tesisin devreye girmesiyle bu kampüs, 2026 itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere yüksek nikel içerikli batarya modül ve paketleri üreten entegre bir merkez haline gelecek" bilgisini paylaşan Erdoğan, böylece Türkiye'nin az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine de sahip olacağını, böylece otomotivin yanı sıra mikromobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama uygulamalarıyla geniş bir alanda hizmet verileceğini bildirdi.

Erdoğan, "Dünyaya gerçekleştireceği ihracat, yerli elektrikli araç üreticilerine yapacağı tedarik, geliştireceği fikri mülkiyet hakları ve nitelikli istihdamla bu tesis, ülkemize çok ciddi bir ekonomik değer kazandıracak. SIRO, bu yatırımla 10 yılda milli gelire 30 milyar avronun, cari açığın azaltılmasına 10 milyar avronun üzerinde katkı sağlayacak, istihdama da 7 bin çalışanla destek verecektir." şeklinde konuştu.

SIRO'nun ilk etapta hedeflediği 20 gigavatsaatlik kapasiteyi yeni fırsatlarla 50 gigavatsaatin üzerine çıkarmasını beklediklerini dile getiren Erdoğan, şu anda otomotivde yaşanan çip krizinin benzerinin gelecekte batarya konusunda çıkacağının anlaşıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SIRO'nun hem bu kritik dönemde 2030'a kadar devam edecek arz açığını değerlendireceğini hem de Togg üretimi için batarya arz güvenliğini sağlayacağını kaydetti.

Türkiye ile Türk ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınmasına katkı veren herkesin başlarının üstünde yeri olduğunun altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye ciddi değer katacak stratejik bir yatırım olan SIRO'yu Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de destekliyoruz. Bu desteğimizi 30 milyar lira sabit yatırım tutarı ile ülkemizin en etkili teşviklerinden birini vererek gösterdik. Bundan sonra da yerli-yabancı ayrımı yapmadan Türk ekonomisine katkı sunan, istihdam oluşturan herkesin yanında olmayı sürdüreceğiz. Nasıl son 21 yılda tefecilerle değil işte bugün burada olduğu gibi gerçek yatırımcılarla yol yürüdüysek inşallah gelecekte de yatırımcı dostu tavrımızı devam ettireceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde Türkiye'yi yeni teknolojilerin pazarı yerine üretim üssü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacaksa bunun yolu bürokrasiyi daha fazla şişmanlatmaktan değil özel sektörün öncülüğünde bir ekosistem oluşturmaktan geçiyor. Elbette vatandaşımızın her alanda en iyi kamu hizmetini alması için kurumlarımızı daha da güçlendireceğiz."

"Doğal kaynaklarımızın tamamını devreye alacağız"

Erdoğan, öğretmeninden sağlıkçısına, polisinden, askerinden mühendisine kadar hiçbir alanda boşluk bırakmayacaklarını, asıl enerjilerini ve mesailerini kamunun teşvik ve destekleriyle özel sektörün büyümesine vereceklerini bildirdi.

Bu amaçla devlet olarak ülkenin altyapı ve üstyapı eksiklerini gidereceklerini vurgulayan Erdoğan, "Yeni yollar, tüneller, köprüler, hızlı tren hatları ve havalimanları yapacağız. Doğal kaynaklarımızın tamamını devreye alacağız. Eğitim kalitemizi artırarak evlatlarımızın en güzel, en donanımlı şekilde yetişmelerini temin edeceğiz. Gençlerimizi ve genç girişimcilerimizi destekleyerek onların kendi işlerini kurmalarını sağlayacağız. Ülkemizin ve Türk ürünlerinin itibarını küresel ölçekte güçlendireceğiz. Yeni ihracat pazarları bularak daha önce varlık gösteremediğimiz yerlere ulaşacağız. Şimdiye kadar ülkemize 250 milyar dolar yatırım yapan uluslararası yatırımcıları çekmek için daha fazla çaba harcayacağız. Böylece Türkiye'de kamunun himayesinde, özel sektörün lokomotifliğinde, uluslararası yatırımcıların da destekleriyle yeni bir hikaye yazacağız." diye konuştu.

Son 21 yılda katettikleri göz kamaştıran mesafenin Türkiye'nin teknoloji alanında neler yapabileceğini, neleri başarabileceğini gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları belirtti:

"Ancak bizim bu ülke ve gelecek nesiller için yapacaklarımız asıl şimdi başlıyor. Coğrafi konumuyla, altyapısıyla, genç, nitelikli nüfusuyla, siyasi istikrarı ve güçlü liderliğiyle Türkiye, çok büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirmekte kararlıyız. Gençlerimize mutlu, müreffeh bir ülke bırakmakta kararlıyız. İçinde bulunduğumuz asrı milletimizin asrı yapmakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte hiç olmadığımız kadar kararlıyız. İnşallah, 14 Mayıs imtihanını da alnımızın akıyla vererek Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu inşa yolunda tarihi bir adım daha atmış olacağız. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün ekonomiye ve şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

"2024'te ilk üretim başlayacak"

Konuşmasının ardından katılımcılarla butona basarak kampüsün temeline harç döken Erdoğan, "2024'te ilk üretim başlayacak. O fabrikanın şu anda temelini atmış oluyoruz. Bu hayali beton değil ha, görüyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un satışına yönelik kredi konusunu Manisa'da kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşeceğini ifade ederek, "Ondan sonra orada açıklamayı daha farklı bir şekilde yaparım." diye konuştu.

Erdoğan, törende Togg ve yeni nesil araçlarda kullanılacak bataryaları da inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da konuşma yaptığı törende SIRO Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş ve Togg'un iş ortağı Farasis Energy’nin kurucu ortağı Keith Kepler de sunum gerçekleştirdi.