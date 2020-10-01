Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi... Türkiye'den alacakları elektrik için gün sayıyorlar

11 Ekim'de KKTC'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandığa yansıyacağını söyledi. Türkiye ve KKTC'nin her zamankinden daha yakın çalışacağı bir dönemde olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinde bir çözüm sağlanabilmesi için atılması gereken adımların bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin KKTC ile her zaman dayanışma içerisinde olduğunu ve bundan sonra da dayanışmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreç, KKTC ve Türkiye olarak en yakın iş birliği içinde çalışacağımız bir süreç olacak" dedi.

Seçimlerden sonra da bu ortamın oluşacağını temenni eden Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının da bu konuda oldukça hassas olduğunu ifade etti. Kıbrıs meselesinde sorun çıkartan tarafın Rum Yönetimi olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, 60 yıldır federasyon için müzakere edildiğini ancak bir sonuç alınamadığını söyledi.

Rum Yönetiminin Türk tarafıyla hiçbir şey paylaşmak istemediğini aktaran Çavuşoğlu, "Federasyon olunca gücü, ekonomiyi her şeyi paylaşmak zorundasın. Ancak Rumlar buna yanaşmadı. Paylaşmak isteselerdi hidrokarbon zenginliklerinin paylaşımı konusunda bir çözüme yanaşırlardı" dedi.

Federasyon müzakerelerinin olumlu sonuçlanmayacağını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bu nedenle başka seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bundan sonra zaman kaybına tahammülleri olmadığını ve Kıbrıs meselesinin hem KKTC hem de Türkiye için çok önem taşıdığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bizim bundan sonra çok daha yakın iş birliği içinde çalışmamız lazım" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğinin altını çizdi. Temel ihtiyaçlar konusunda Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteğe devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Mersin'den denizin altından KKTC'ye su götürdüklerini ve bu teknolojinin ilk kez burada uygulandığını belirtti.

Aynı çalışmanın elektrik konusunda da yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Suyu nasıl götürdüysek elektriği de aynı şekilde götürürüz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimat verdiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Çavuşoğlu, "İyi gününde de kötü gününde de KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.