Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Duşanbe’de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Duşanbe’de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de temaslarına başladı. Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya geldi.

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