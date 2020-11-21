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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 08:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz el-Suud ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ilişkiler masaya yatırılırken, bu yıl Suudi Arabistan'ın başkanlığını yaptığı G20 Liderler Zirvesi ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Salman, ikili ilişkileri geliştirmek ve sorunları çözmek için diyalog kanallarını açık tutma kararı aldı.

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