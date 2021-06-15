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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'ya geçti
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'ya geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'ya geçti.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 10:03:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'ya geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO zirvesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagup Eyyübov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

Şuşa'ya geçtiler

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Azerbaycan'a gelirken, Bakü'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu ile karayolu üzerinden Şuşa'ya geçti.

İşgalden kurtarılan bölge gezilecek

Resmi ziyaret kapsamında, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gidecek Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak.

Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, şehir turu yapacak.

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