Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücü koltuğunda! TOGG'dan en özel görüntüleri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'u kullandığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un seri üretim bandından inen ilk aracı C-SUV'u kullandığı anları, “İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı. İşte Türkiye Yüzyılı” notuyla paylaştı.
Sosyal medya hesabından banttan indirilen ilk Togg’u kullandığı anları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı. İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.
Togg’un CEO'su Karakaş bilgiler verdi
Erdoğan’ın paylaştığı görüntüde, kullandığı araçta bulunan Togg’un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş’ın araç hakkında bilgiler verdiği görüldü. Aracın sağ koltuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan otururken, çift yolculuğu Türk sanat müziği eserleriyle sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine kullandığı banttan indirilen ilk araç ile gelmişti.