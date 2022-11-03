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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücü koltuğunda! TOGG'dan en özel görüntüleri paylaştı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücü koltuğunda! TOGG'dan en özel görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'u kullandığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 16:19:00 - 2022-11-03 16:36:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un seri üretim bandından inen ilk aracı C-SUV'u kullandığı anları, “İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı. İşte Türkiye Yüzyılı” notuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabından banttan indirilen ilk Togg’u kullandığı anları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı. İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.

Togg’un CEO'su Karakaş bilgiler verdi

Erdoğan’ın paylaştığı görüntüde, kullandığı araçta bulunan Togg’un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş’ın araç hakkında bilgiler verdiği görüldü. Aracın sağ koltuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan otururken, çift yolculuğu Türk sanat müziği eserleriyle sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine kullandığı banttan indirilen ilk araç ile gelmişti.

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