Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan başkanlığındaki G20 Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katıldı.

G20 zirvesine katılan liderlere seslenen Erdoğan, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın 10 yıldan az olduğunu, bu dönemin iyi değerlendirilmesi ve kaybedilen sürenin iyi telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

Salgının başta yoksulluk ve eşitsizlik olmak üzere pek çok sorunu derinleştirdiğini ifade eden Erdoğan, "Özellikle Afrikalı kardeşlerimiz ile Asyalı ve Latin Amerikalı arkadaşlarımız çok ciddi zorluklar yaşıyor. Mülteciler ve zorla yerlerinden edilenler salgın karşısında en savunmasız grubu oluşturuyor. Bu insanlar ekonomik zorlukların yanı sıra. "Kasıtlı olarak ateşlenen İslam nefreti ve yabancı düşmanlığı ile başa çıkmak zorundayız. Hiçbirimiz bu korkunç resmi görmezden gelemeyiz. Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki nüfuslara insani yardımın mali kaynaklarını güçlendirmeliyiz. "Dedi.

Erdoğan, son 6 yılın dünyada en çok mülteci barındıran ülkeye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde çoğu Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla yabancıya ev sahipliği yapıyoruz. İdlib'de ve Suriye sınırları içindeki pek çok yerde milyonlarca muhtaç insana insani yardım ve koruma sağlıyoruz. Bu rakamlar, çoğu Suriyeli nüfusun üzerinde. Ülkemize sığınanlar toplumumuzla uyum içindedir ve onurlu yaşamaları için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.Ayrıca verilen destek vaatlerine rağmen bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. büyük ölçüde bize bağlı kalmadı. Artık herkesin sorumluluk almasını ve sorumluluklarını paylaşmasını bekliyoruz. "

İnsanlara hizmet etmeyen, adalet ve güvenliği sağlamayan, insana barış, esenlik ve değer vermeyen bir sistemin başarı şansı olamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut küresel ekonomik mimarinin hırs, tahakküm üzerine kurulu olduğunu söyledi, adaletsizlik ve rant ne insanlığı ne de doğayı koruyamaz.

Dünya genelinde 1,5 milyona yakın can kaybını sadece Kovid-19 virüsünün ölümcül etkisine bağlamanın yanlış olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Sorun yaratan ve çözüm yerine sorunları derinleştiren küresel sistemin çarpık yapısı, bu vahim tablonun oluşumunda pay sahibi. Salgın, hem mevcut düzenin bu çarpıklıklarını ortaya çıkardı hem de tüm insanların yürüdüğünü bir kez daha hatırlattı. Aynı gemi Birleşmiş Milletler başkanlığından sık sık yaptığımız dünya. Çağrımızın 5'ten büyük ne kadar doğru olduğu daha iyi anlaşılıyor.

Aynı şekilde Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Dağlık Karabağ'a, Irak'tan Filistin'e farklı cephelerde yürüttüğümüz hak, özgürlük ve adalet mücadelesinin önemi ortaya çıktı. Bu durumda ülkemizin atılan adımlar nedeniyle eleştiri ve hatta itibar suikastlarına maruz kalması iyi niyetli bir durum değildir. Önce milli güvenliğimizi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya, ardından bölgemizin ve gönül coğrafyamızın istikrarına, huzuruna ve iç huzuruna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. "

Erdoğan, terör tehdidini ortadan kaldırmak, çatışmaları önlemek ve istikrarı güçlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Suriye'de DEAŞ ile savaşan tek NATO ülkesiyiz. Yalnız kalmamıza rağmen 9 bine yakın yakaladık. yabancı terörist savaşçılar ve onları ülkelerine geri gönderdiler. Çatışma bölgeleri ile bağlantılı olduğunu tespit ettiğimiz yaklaşık 100 bin kişiye ülkemize giriş yasağı uyguladık. Bir zamanlar teröristlerin dolaştığı bölgeleri güvence altına aldık ve daha fazlasını etkinleştirdik. 411 bin Suriyeli kardeş memleketlerine dönecek. "Diye konuştu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, verilen eğitim ve danışmanlık desteği ile ülkenin daha fazla iç savaşa sürüklenmesini engellediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin kışkırtmalarına rağmen her zaman sabırlı ve sakin olduklarını söyledi.

Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgalin sona ermesine katkı sağladıklarını belirterek, "Zor günler yaşıyor olsak da umutsuzluğun arkasında pek çok umut ve karanlığın ardında pek çok güneş olduğunun farkındayız. daha da hafifleyeceğine inanıyorum. "dedi.

Yaşanan toprakların sadece atalardan miras olarak değil, çocuk mirası olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, sadece bugünü değil geleceği, çocukları ve gelecek nesilleri de düşünmenin önemini vurguladı.

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