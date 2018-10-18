Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kararı aldık

Cumhurbaşkanı ErdoğanGagavuzya'da halka hitap etti ve Moldova'yla stratejik ortaklık kararı aldıklarını söyledi.

Bugünlere kolay gelmedik. Bizden önceki devlet başkanlarının emekleriyle geldik. Öncelikle bizden önceki siyasetçilere şükran borcumuzu belirtmek isterim. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i anmadan olmaz. Moldova'nın toprak bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz.

1994'te Avrupa çatışma yaşarken sizler barış içinde yaşamayı tercih ettiniz. Geçen 24 yılda kendilerini idare etme başarısı gösteren siz soydaşlarımızı yürekten kutluyorum.

Dünyanın birçok yerinde etnik operasyonlar yapılıyor. Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir yanında adeta bir veba salgını gibi yayılıyor. Moldova ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Gelecek yıl Komrat'ta büyük bir eğitim kompleksi inşa etmek için gereken adımları atıyoruz, proje bitmek üzere. Sizlerden dilinize sahip çıkmanı istiyorum.