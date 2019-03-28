0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soyadı Temelli ama kendi temelsiz biri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soyadı Temelli ama kendi temelsiz biri var.

28 Mart 2019 Perşembe 20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soyadı Temelli ama kendi temelsiz biri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soyadı Temelli ama kendi temelsiz biri var. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Sen Kürdistan’ı mı arıyorsun, Irak’ın kuzeyinde var, yanına al o mekanizmanın içinde olanları da beraberce defolup gidin o Kürdistan’a. Size bu topraklarda mama yok. Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesini ipotek altına aldın, sen kimsin?" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerini bugün Ankara’da sürdürdü. Ankara’nın ilçesi Haymana ve Elmadağ’ın ardından Erdoğan Çubuk’ta vatandaşlara seslendi. Millet ittifakına değinen Erdoğan, dörtlü mekanizma içinde CHP, sözde İYİ Parti, Kandil’den talimat alan HDP ve Saadet Partisi olduğunu aktardı. AK Parti’nin referansının yapılan yatırımlar olduğunu dile getiren Erdoğan, 3 bin kişi kapasiteli bir yurt yapılacağını, Çubuk Gençlik Merkezi’nin yapımının da bitmek üzere olduğunu söyledi. Erdoğan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Çubuk arasındaki metro hattı projesinin 16 kilometre uzunluğunda olacağını ve 5 istasyonu bulunacağını açıkladı. Erdoğan hattın etüt proje çalışmalarının bu yıl tamamlanacağını kaydetti.


Çubuk Yukarı Çavundur Barajının tamamlandığını anımsatan Erdoğan, "Yaklaşık 4 bin dekar araziyi sulayacak barajın, sulama tesisinin yapımı devam ediyor. Bunları size Yavaş anlatmaz, anlamaz bu işlerden" diye konuştu.



Çubuk’ta yapılacak hizmetler


Önümüzdeki dönemde ilçeye yapılacak hizmetlerden söz eden Erdoğan, bir Aile Yaşam Merkezi yapılacağını ve bünyesinde Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi, Yaşlılar Merkezi, Engelliler Merkezi, Hanımlar Lokali gibi birimlerin bulunacağını duyurdu. Gökçedere Spor Tesisleri ile bir millet kütüphanesinin de ilçeye kazandırılacağını dile getiren Erdoğan, "Yıldırım Beyazıt mahallemizdeki 30 bin metrekarelik alanda, içinde çocuk oyun ve spor alanları, bitki sergi alanları, bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve kır bahçesinin olacağı bir park yapacağız. Okullarımızı ve mahallelerimizi mini futbol ve voleybol sahalarıyla donatacağız. İlçemizi potansiyeline uygun yatırımlarla donatmak için hep birlikte gece gündüz çalışacağız. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize önümüzdeki yıldan itibaren damızlığa ayırdıkları her hayvan için 100 lira ilave destek ödemesi yapacağız. Bu küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çok ciddi bir rakamdır. Çiftçilerimizin girdi fiyatlarındaki yükseliş sebebi ile yaşadıkları sıkıntıları yakından biliyorum. Türk ekonomisine yönelik saldırılardan en çok mağdur olan kesimlerin başında üreticilerimiz geliyor. Bu sorunları aşmanın yolu ekonomimizin gücünü artırmaktan, saldırılara karşı mukavemeti bizi sağlamlaştırmaktan geçiyor. Türkiye’nin bir daha kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde sıkıştırılmasına izin vermeyecek, güçlü bir ekonomik yapı kurmakta kararlıyız. Ülkemizi 2023’e hedeflerimize ulaştıracak adımları attıkça bu tür tuzakların üstesinden daha kolay geleceğimize inanıyorum. Seçimlerden sonra tüm gücümüz ve imkanlarımızla bu konuya odaklanacağız. Yapısal reformlardan ve reel ekonominin desteklenmesine, istihdamın artırılmasına kadar her alanda ülkemizin önünde yepyeni bir dönem açacağız" mesajını verdi.



"YPG bize zarar gelir mi" sözleri


Türkiye’nin güney sınırları boyunca terör koridoru kurmak isteyenlerin 31 Mart’ı beklediğini dile getiren Erdoğan, başta Kemal Kılıçdaroğlu’nunbeklediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun, "YPG bize zarar gelir mi" sözlerini anımsatan Erdoğan, "Türkiye’nin güneyinde, Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoruna YPG var. Bunlar oradan bize saldırılar yapmadılar mı? YPG bizi 100’ü aşkın kardeşimizi şehit etmedi mi? Sen de nasıl bir akıl var ya? 16 bin 500 kilometre uzaklıkta Yeni Zelanda’da cuma ibadetindeyken şehit edilen 51 kişi var. Yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de bir siyasi partinin başındaki bu bay Kemal, ya sen önce bir defa bir aynaya bak. Sen nesin, kimsin, yani Müslümanların karşısına geldiğin zaman bu ülkede bukalemun gibi değişeceksin ama kalkıp böyle bir şey olduğu zaman da faturayı Müslümanlara keseceksin. Bunu biz batılılardan duyuyoruz da sana ne oluyor bay Kemal? Bu da Mansur Yavaş gibi birisini getirdi, Ankara’ya başkentimize Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yaptı. Onun bundan bir farkı olabilir mi? Sahte senetlerle bu da milletimizi aldatmaya kalkıyor. Bay Kemal’in kılavuzu karga, kılavuzu karga olanlarla biz yola gitmeyiz" vurgusunu yaptı.



"Seçimler milletimizi yordu"


"Soyadı Temelli ama kendi temelsiz biri var" diyen Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin Kürt olmadığını anımsatarak, "Türkiye’de Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Sen Kürdistan’ı mı arıyorsun, Irak’ın kuzeyinde var, yanına al o mekanizmanın içinde olanları da beraberce defolup gidin o Kürdistan’a. Size bu topraklarda mama yok. Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesini ipotek altına aldın, sen kimsin? Benim Kürt kardeşlerimin oyları kendi iradelerindedir. Nereye isterlerse oraya bu oylarını kullanırlar ve AK Partili olarak bizler bugüne kadar Kürt kardeşlerimin Güneydoğuda bütün haklarının en üst düzeyde savunucusu olduk. Bunlar hain, bunların zerre kadar bu bölgede emeği yok. Ne yaptılar çukur kazdılar mı, hendekleri kazdılar mı, devletin makinalarını oralarda kullandılar mı, verdiğimiz paraları nereye gönderdiler Kandil’e" şeklinde konuştu.


Erdoğan, son yıllarda üst üste yaşanılan seçimlerin milleti yorduğunu ifade ederek, "İnşallah pazar gününden sonra, önümüzde dört buçuk yıllık kesintisiz bir dönem var. Belediyede de 5 yıl. Bu zamanı, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için en verimli şekilde kullanacağız" diye konuştu.


Erdoğan vatandaşa hitabından sonra Çubuk’ta Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:44
  1. doğa
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pakdemirli’den Giresun’a kenevir müjdesi
    1. Bakan Pakdemirli’den Giresun’a kenevir..
    2. Eczacıbaşı VitrA, serideki ilk maçı..
    3. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    4. İki ilimizde petrol sevinci! Ülke..
    5. VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde yarı..
    6. Drift yapıp kaçan sürücüye ağır ceza
    7. Peskov’dan Trump’a cevap : “Rusya..
    8. "Fındıkta kalite artışını ödev olarak..
    9. Bakan Kurum: "O zillet ittifakını,..
    10. "Arap gençlerin hayat şartları..
    11. TİKA Özbekistan'da Nevruz Bayramı..
    12. Ekrem İmamoğlu'ndan Gezi Parkı..
    13. Tarihi eser kaçakçıları yakalandı
    14. Antalya’da falezlerden düşen genç..
    15. TFF'nin skandal 'Mansur Çalar'..
    16. Sakarya'da "drone" destekli fuhuş..
    17. BM'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı..
    18. UEFA en başarılı Türk takımı açıkladı
    19. Avrupa borsaları "ticaret..
    20. Vali Akbıyık Çukurca’da
    21. ADGİAD’dan aday tavsiyesi açıklaması
    22. TBMM Başkanı Şentop'tan "Recep Gürkan"..
    23. Bursa’da Karayolları aracı devrildi: 3..
    24. Cammu Keşmir'de çatışma
    25. Galatasaray'da Türkiye Kupası maçı..
    26. Oğlunu darbeden kadın sanığa para cezası
    27. Vali, trafik ekiplerinin yeni..
    28. "Pazarlar, gönül belediyeciliği ile..
    29. Giresun’da iş kazası: 1 ölü
    30. Ülkede büyük şok! Askeri üsse..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu