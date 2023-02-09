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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te yaptığı incelemelerin ardından son durumu aktardı. Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 14:04:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te yaptığı incelemelerin ardından son durumu aktardı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Tarihimizin en büyük Deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradı. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş, Hatay ve Adana olmak üzere bazı ilçelerle beraber ziyaret gerçekleştirdim.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794. Enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Buradan bir kez daha depremin etkilediği şehirlerimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hedefimiz 1 yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında yapılacak olan hasar tespit ile şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız.

Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlarımız var. Onların gemi aramalarını bir yere ulaştırdık. Gelen konteynerlarımızı illere dağıtacağız. Bazı bölgelerde karavanlar ile sıkıntısı olan vatandaşlarımızın sıkıntısını giderme içerisinde olacağız. Süreci ne yazık ki siyasi istismara yönlendirenler var. Bu istismara benim halkım izin vermeyecektir. Bugün OHAL ile ilgili TBMM'de kanunun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün Meclis'te yapılacak oylama ile OHAL yürürlüğe girmiş olacak.

Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacak. Bazı yerlerde maalesef marketlere yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalamalara da OHAL ile devlet Parlamentodan yetkiyi alarak müdahale edecek.

Hiç endişe etmeyin, biz bugüne kadar Van'da devasa depremi nasıl atlattıysa, Malatya'da Bingöl'de, İzmir'de nasıl atlattıysa orada binalara sahiplerine hızla yaparak teslim ettiysek aynı şekilde bu 10 ilimizde de bunu süratle yapacak, konutları teslim edeceğiz."

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