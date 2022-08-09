  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile yarın bir araya gelecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile yarın bir araya gelecek

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, yarın Ankara'da resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 10:52:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile yarın bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek Pahor, bugün 13. Büyükelçiler Konferansı'nın öğleden sonraki bölümüne katılarak konuşma yapacak.

Pahor, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerde, Türkiye-Slovenya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde stratejik ortak Slovenya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ile Balkanlar başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23