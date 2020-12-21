Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandal sözler sonrası harekete geçti! Özgür Özel'e dava şoku
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine “diktatör” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tazminat davası açtı.
CHP Meclis Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis'te yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yönelik "beşinci kol" ifadesine tepki göstererek "beşinci kol" terimini ilk kullanan kişinin İspanya diktatörü Franco olduğuna işaret etmiş ve Başkan Erdoğan'a "Franco özentisi diktatör bozuntusu" demişti.
“Diktatör” demişti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek 5. kol faaliyetidir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan’dan tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "diktatör" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 Bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.