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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandal sözler sonrası harekete geçti! Özgür Özel'e dava şoku
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandal sözler sonrası harekete geçti! Özgür Özel'e dava şoku

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine “diktatör” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:03:00 - 2020-12-21 11:41:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandal sözler sonrası harekete geçti! Özgür Özel'e dava şoku

CHP Meclis Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis'te yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yönelik "beşinci kol" ifadesine tepki göstererek "beşinci kol" terimini ilk kullanan kişinin İspanya diktatörü Franco olduğuna işaret etmiş ve Başkan Erdoğan'a "Franco özentisi diktatör bozuntusu" demişti.

“Diktatör” demişti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek 5. kol faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "diktatör" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 Bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

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Yorumlar

Hamdi Dayı

Kanun çıkarın devlet büyüklerine küfür ve ağır hakaretin cezası en az bir hafta indirimsiz hapis olmalı. Avrupa'da polise hakaret küfür bir buçuk yıldır. Örnekleri var.
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Nur

Bu seferki tazminatı hayvanlara bağışla sayın cumhurbaşkanım zevzekparası yesinler mi acaba bunları konuşturan biri mi var? Öyle ya bu cesaret ücretlimi bidonlar bidenler çook
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