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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hep birlikte aldığımız tedbirlere eğer uyarsak inanıyorum kısa zamanda biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:04:16 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hep birlikte aldığımız tedbirlere eğer uyarsak inanıyorum kısa zamanda biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum" dedi.


Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattı inşaatında ışık göründü. Düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüs mücadelesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Korona virüs belasından da inşallah kurtulacağız, endişe etmeyin. Bazı sıkıntılar size veriyor olabiliriz ama bunlara tahammül edersek inşallah bu korona virüs belasından çok daha kısa zamanda kurtulacağımıza inanıyorum. Aynı durumu ben kendi şahsım ailemde de yaşıyorum. Hep birlikte aldığımız tedbirlere eğer uyarsak inanıyorum kısa zamanda biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum. Gelin sabredelim bir an önce sahil-i selamete çıkalım" ifadelerini kullandı.

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