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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerinin doğum gününü kutladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerinin doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin doğum gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 17:45:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerinin doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin doğum gününü Twitter mesajıyla kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, zorlu tedavi sürecinin ardından hayata tutunan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da yapılan operasyon sonrası ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in, Ankara Şehir Hastanesindeki 3. doğum günü kutlamasından kareleri paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında, "Rabb'imizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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