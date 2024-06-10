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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek

Yeniakit Publisher
2024-06-10 15:50:00 - 2024-06-10 16:01:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ayşe Ateş’le bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığı kaynakları, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği bilgisini verdi.

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