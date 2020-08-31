  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde kaybolan Yılmaz ve Akkuyu'nun ailelerini ziyaret etti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde kaybolan Yılmaz ve Akkuyu'nun ailelerini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-08-31 20:21:06 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde kaybolan Yılmaz ve Akkuyu'nun ailelerini ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki selde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden Uzman Jandarma Sami Yılmaz ile operatör Ali Akkuyu'nun ailelerini ziyaret etti.

Erdoğan, sel felaketinden etkilenen ilçelerde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Giresun'da halen kayıp olan Yılmaz ve Akkuyu'nun ailelerine ziyarette bulundu ve sabır diledi.

Bütün imkanlarla arama çalışmalarını sonuna kadar devam ettireceklerini vurgulayan Erdoğan, "İlk andan itibaren bütün bakanlıklarımız, AFAD'ımız, jandarmamız bu çalışmalarını imkanlarıyla sürdürüyorlar. Zaman zaman müjdeleri alıyoruz o bile bize yine de bir sevinç vesilesi oluyor. Rabb'im inşallah en kısa zamanda çalışmalarımızın neticesini almayı bize nasip etsin." dedi.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da çalışmalarda görev aldığını anımsattı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra öteki yetkililer yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi
Dünya

Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, koronavirüsün yayılmasını durdurma çabasının bir parçası olarak yüzlerce Afrikalı..
Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı
Gündem

Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle birçok kesimin tepkisini çeken Murat Övüç, Marmaris'ta bir vatandaş tarafından dövüldü. ..
Açıklama geldi! Parasını ödeyenler geri alacak
Eğitim

Açıklama geldi! Parasını ödeyenler geri alacak

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla eğitim öğretim kurumlarından yapılan yüzde 7'lik KDV i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı