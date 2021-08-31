  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Taliban'dan 'zafer' çıkışı! İşte Afganistan'ı terk eden son ABD askerinin görüntüsü
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Emre Akbaba başka Süper Lig devi ile görüşüyor
Van - Başkale'de korkutan deprem!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı diledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi. ​​​​​​​

Yeniakit Publisher
2021-08-31 08:48:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.

​​​​​​​

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay