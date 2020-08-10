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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Emre Büyükyıldırım'ın ailesine taziyelerini iletti

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:40:46 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Emre Büyükyıldırım'ın ailesine taziyelerini iletti

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine yapılan füze atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın Malatya'daki babası ve annesi ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, beraberlerindeki Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ve AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Hakkı Peker ile şehit Büyükyıldırım'ın babası Latif ve annesi Münevver Büyükyıldırım'ı evlerinde ziyaret etti.

Çalık, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, aileyle görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı dileğinde bulunduğu şehit babasına, "Rabb'im inşallah cennetinde buluştursun. Rabb'im sabırlarınızı arttırsın." dedi.

Baba Büyükyıldırım'ın diğer çocuklarını da soran Erdoğan, "Makamları belli zaten şehitlerimizin, cennet. İnanıyorum ki Rabb'imin vaadi var, orada sizleri buluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Latif Büyükyıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sağ olun, Allah razı olsun. Yedi çocuğum var. Oğlum daha evlenmemişti, nişanlamıştık düğünü sonra yapacaktık." diye konuştu.

Şehidin annesi Münevver Büyükyıldırım ile de görüşen Erdoğan, "Öncelikle Rabb'im inşallah şehidimizle cennetinde sizleri buluştursun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Böyle bir şehit annesi olmak çok büyük bir ödül, Allah sabırlar versin." dedi.

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